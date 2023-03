„Lieber Petrus, lass doch den Himmel weinen!“

In dem Pilotprojekt ging es in erster Linie darum, die richtigen Gerätschaften zur Schlammbeseitigung aus dem See zu finden. „Wir haben in zehn Gemeinden rund um den See verschiedene Geräte getestet und konnten so wertvolle Erkenntnisse in Vorbereitung unseres Eigenbetriebes im Herbst sammeln“, erklärte Landesrat Heinrich Dorner.