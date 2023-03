Nach Zugunglück: Streiks legen Griechenland lahm

Als Reaktion auf das schwere Zugunglück ist das Leben in Griechenland am Mittwoch nahezu lahmgelegt worden: Seeleute, Busfahrer, Ärzte und Lehrer sowie der gesamte öffentliche Dienst traten in einen 24-stündigen Ausstand. Vor allem in den Großstädten Athen und Thessaloniki kam es dadurch zu Chaos.