Diese Musikstudenten wollten „wieder draufhauen“

Schlagzeug, Marimba, Xylophon, Trommel, Vibraphon & Co. lassen Musik durch ihre Adern fließen: Alle Musiker der „Percussion Group Carinthia“, die erst ein Jahr jung ist, sind hochtalentiert und studieren an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt. Unter ihnen sind auch Sieger des prima la musica-Landes- und Bundeswettbewerbes, wie etwa der Radentheiner David Edlinger (18) – die „Kärntner Krone“ berichtete über ihn.