Nach Schockanruf: Rentner trickste Betrüger aus

„Ihre Tochter hat in Deutschland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht!“ Mit derartigen Anrufen wurden zuletzt Hunderte Tiroler – vor allem betagtere Menschen – in Angst versetzt. So auch ein zunächst besorgter 82-Jähriger. Dabei war die Schocknachricht im ersten Moment vor allem deshalb glaubhaft, weil die Tochter des Pensionisten tatsächlich in Deutschland lebt und die vermeintliche Staatsanwältin am Telefon sogar den Vornamen der Frau kannte.