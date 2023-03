Unbelehrbar! Bergrettung sauer auf „Stammkunde“

Am Dienstag um 4 Uhr früh ging bei der Bergrettung Zell am Ziller der Alarm ein. Ein tschechischer Rodler (24) war mit einem Arbeitskollegen nach Mitternacht alkoholisiert von einer Hütte im Skigebiet Hainzenberg aufgebrochen und die Rodelbahn talwärts gefahren. Der 24-Jährige kam jedoch nicht im Tal an, sodass sein Kollege mit dem Wirt eines Gasthauses nach ihm suchte – vergeblich.