Nach Hüttengaudi mit Rodel 30 Meter abgestürzt

Bange Stunden musste ein Saisonarbeiter (24) in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Zillertal durchleben: Nachdem der Tscheche (24) mit einem Arbeitskollegen auf einer Hütte in Hainzenberg einiges an Alkohol konsumiert hatte, verirrte er sich bei der Talfahrt mit der Rodel und stürzte 30 Meter in den Wald ab. Weil der junge Mann im Tal nicht auftauchte, wurde eine große Suchaktion eingeleitet. Diese endete schließlich erst in den frühen Morgenstunden.