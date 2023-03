Parteienbündnis präsentiert Erdogan-Herausforderer

Gut drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet, mit mehr als 46.000 Toten allein in der Türkei, strebt Erdogan eine weitere Amtszeit an. Die Opposition wirft ihm unter anderem vor, das Land nicht ausreichend auf Erdbeben vorbereitet zu haben. Ein Auseinanderbrechen des Oppositionsbündnisses hätte Erdogan in die Karten gespielt.