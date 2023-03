Erdogan hält an Wahl Mitte Mai in der Türkei fest

„Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun“, sagte Erdogan nun. Wie berichtet, sprach ein Regierungsvertreter im Februar von „ernsten Schwierigkeiten“ in Bezug auf den Wahltermin. Dies wurde als Hinweis gedeutet, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahl verschoben werden könnte.