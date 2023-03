Schauen Sie eigentlich noch fern?

Ist das wirklich eine schlechte Nachricht? Über solche Zahlen müssten alle jubeln, die glauben, dass zu vieles Fernsehen den Charakter verdirbt. Fernsehen verdirbt nicht. Es langweilt. Geht also das bürgerliche Kulturgut, sprich Abendland, wieder einmal unter? Natürlich nicht. Selten war eine Generation politisch wie wissensmäßig so gut informiert wie unsere Jugend. Aber was sie nicht leiden kann, ist das ewige Rumgelabere, das Einfach-nicht-auf-den-Punkt-bringen eines Inhalts, und sei er noch so unbedeutend. Junge Menschen haben ein Recht auf Ungeduld, weshalb genau die Medien angesagt sind, in denen sie selbst steuern können, was und wie lange sie etwas konsumieren. Sie hängen nicht mehr vor der Glotze. Sie hängen vor ihren Touchscreens. Zappen tun sie auch, nur heißt das jetzt Wischen.