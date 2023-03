So will Hofer mit seinen Pillen glücklich machen

Just an dem Tag, an dem die Arzneipflanze des Jahres verkündet wurde, ließ Hofer mit seiner Ankündigung aufhorchen, bald als Unternehmer in Erscheinung treten zu wollen. Es sei ein „bemerkenswerter Zufall“ erklärte er damals via Twitter, denn ausgerechnet die Rosenwurz sei auch wichtiger Bestandteil der Formel seines Präparats.