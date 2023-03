Das sind die Schwachstellen von Elektroautos

Nissan Leaf - Achtung, Bremsen!

Besser als der Durchschnitt aller Pkw in der gleichen Altersklasse ist der Nissan Leaf in Schuss. Mit einer Mängelquote von 4,3 Prozent liegt der Kompakte im oberen Drittel des Gesamtfelds. Auffällig sind lediglich das Abblendlicht und die Bremsen. Letztere waren bei allen geprüften E-Autos eine Schwachstelle. Weil die Verzögerung in den meisten Fällen über den E-Motor erfolgt, verkümmert die mechanische Reibungsbremse. E-Auto-Fahrer sollten regelmäßig kräftig bremsen, um die Bremsbeläge wieder zu regenerieren und damit die volle Bremsleistung zu erhalten, rät der TÜV.