TÜV-Report: Die Top 5 und Flop 5 aller Kategorien

Die sogenannte Hauptuntersuchung (kurz HU) in Deutschland entspricht unserem Pickerl nach §57a. Man kann sie auch in Deutschland in der Werkstatt machen lassen, allerdings nicht von einem Mechaniker. Stattdessen kommt ein Sachverständiger von TÜV, Dekra, GTÜ oder KÜS. Meist fährt man für die HU aber nicht in die Werkstatt, sondern direkt zum Standort der Sachverständigenorganisation. Und weil die HU früher ausschließlich vom TÜV durchgeführt wurde, sagt man nicht „ich fahre zur HU“, sondern ich fahre zum TÜV. Wenn ein Auto noch ein gültiges Pickerl hat, dann „hat es TÜV“.