Seit 1924 im Programm

Droht dieser Sportart schon bald das Olympia-Aus?

Ski Nordisch
21.08.2025 15:55
Droht einem Traditionsbewerb 1930 das Aus bei Olympia?
Droht einem Traditionsbewerb 1930 das Aus bei Olympia?(Bild: GEPA)

Ein traditionsreicher Bewerb bangt um seine olympische Zukunft! Ob die Nordische Kombination auch im Programm der Winterspiele 2030 zu finden sein wird, entscheidet sich erst 2026, wie nun bekannt wurde. Entscheidend könnte ausgerechnet die Performance in Mailand und Cortina werden. 

0 Kommentare

Bis Ende 2025 will das Internationale Olympische Komitee (IOC) eine Entscheidung darüber fällen, welche Sportarten bei den Winterspielen 2030 auf dem Programm stehen werden. Doch es gibt eine große Ausnahme, wie nun bestätigt wurde.

„Für die Nordische Kombination wird die Entscheidung jedoch basierend auf den Daten der Spiele 2026 erwartet“, erklärt Sandra Spitz vom Weltverband FIS auf Anfrage von „SID“. Dem traditionsreichen Sport droht damit also das Olympia-Aus. 

Seit 1924 immer dabei
Für 2026 sind die Bewerbe noch im Programm – allerdings ist es die einzige Sportart, in der nur Männerbewerbe stattfinden. Das IOC fordert aber eine Gleichstellung der Geschlechter. Auch dieses Dilemma könnte durch die Streichung der Sportart aus dem Programm 2030 vom Tisch sein.

Österreichs Top-Kombinierer Johannes Lamparter
Österreichs Top-Kombinierer Johannes Lamparter(Bild: EPA/KIMMO BRANDT)

„Gegenwärtig befinden wir uns im Dialog mit dem Team des IOC und beantworten deren zusätzliche Fragen“, erklärt Spitz. Es gibt durchaus noch Hoffnung für die Nordische Kombination, aber die Luft wird jedenfalls dünner. Dabei stand die Sportart seit ihrer Premiere 1924 bei allen Olympischen Spielen auf dem Programm. Mal sehen, ob diese Serie weitergeht.

