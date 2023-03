Bund macht bei Asylheim in Traun Nägel mit Köpfen

Anrainer wollen wegziehen

In der Zaunermühlstraße würden in mehreren Häusern alleinstehende ältere Damen wohnen, die jetzt Angst hätten. Denn, so der Anrainer: „In das Containerdorf ziehen keine Familien ein, sondern junge Männer.“ Einige Anrainer würden sogar schon mit dem Gedanken spielen, wegzuziehen.