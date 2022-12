Quartier für 100 Asylwerber kommt nicht sofort

Interessant ist auch, was Thomas Fussenegger, Head of Communication bei der BBU (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen), sagt. Die BBU ist für die Versorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden zuständig: „Die Liegenschaft in Traun ist eine von vielen, die wir auf unserer Shortlist haben. Derzeit steht eine Inbetriebnahme nicht im Raum, weil man dort ja vorher jede Menge an baulichen Maßnahmen machen muss. Es wird dort wohl eine Unterkunft hinkommen, aber nicht gleich“, so Fussenegger.