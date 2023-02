Martyrium für 27-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Während ein 27-jähriger Mann am Montag gegen 23.20 Uhr am Grabenweg in Innsbruck auf den Bus gewartet habe, sei seinen eigenen Angaben zufolge ein Pkw vor ihm stehen geblieben. Der Beifahrer habe den 27-Jährigen in weiterer Folge beschimpft und anschließend aufgefordert, in das Fahrzeug einzusteigen und ihn dazu am Arm erfasst.