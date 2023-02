Frauenhaus im Mühlviertel lässt auf sich warten

Auch wenn das die Schülerin in diesem Fall nicht retten hätte können, drängt sich aufgrund der Örtlichkeit die Frage auf: Was wurde eigentlich aus dem geplanten Frauenhaus im Mühlviertel? Das Mühlviertel werde „ein modernes Frauenhaus bekommen“, kündigte die damals zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) im Mai 2021 an. Die für einen Betrieb notwendigen Mittel von 400.000 Euro pro Jahr seien in ihrem Ressort bereits reserviert. Man sei auf der Suche nach einem geeigneten Standort, hieß es.