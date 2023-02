Würdigende Ehrung 78 Jahre nach dem Massaker

Erst 2015 - nach 70 Jahren - trafen sich alle Nachkommen der Peršmanfamilie erstmals mit den damals nur noch zwei überlebenden Opfern für ein nicht öffentliches Gedenken am Hof. Am 18. September 2020 gedachten das offizielle Österreich und das offizielle Slowenien mit den beiden Parlamentspräsidenten erstmals mit den Nachkommen und den beiden überlebenden Opfern des Massakers. Am 18. Juli 2022 erfolgte am Peršmanhof eine Kranzniederlegung mit dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser und der noch letzten Überlebenden, Amalia Sadovnik.