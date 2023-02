Frau wurde vom Ex bedroht und stand unter Drogen

Die 30-Jährige gab an, dass eine verbale Auseinandersetzung eskaliert wäre. Ihr Ex-Freund (34) habe in der Wohnung randaliert, ein Messer in die Hand genommen und sie mit dem Umbringen bedroht. Die Frau nahm daraufhin ihre zuvor gepackten Sachen und verließ die Wohnung - was auch der Verdächtige tat.