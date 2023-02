USA: 200.000 Russen getötet oder verwundet

Kiewer Generalstab: 142.000 „liquidiert“

Der ukrainische Generalstab, der jeden Tag Zahlen zu russischen Verlusten veröffentlicht, gab die Anzahl der seit Invasionsbeginn am 24. Februar 2022 „liquidierten“ Soldaten am Samstag mit mehr als 142.000 an. „Liquidiert“ bedeutet entweder getötet oder so schwer verwundet, dass ein Soldat nicht mehr kampffähig ist. Unabhängig sind solche Angaben nicht zu überprüfen, Beobachter gehen von zu hoch gegriffenen Zahlen aus.