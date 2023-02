Patriotisch in den Krieg: „Cool, jung zu sterben“

Von der „Ehre“, sich zu opfern

Oft wird die Propaganda so unter die Massen gebracht: In einem gut belichteten Fernsehstudio diskutieren Menschen im Rentenalter - die die Mobilisierungswelle wohl nicht mehr treffen wird - über den frühen Heldentod. „Das Leben wird stark überbewertet. Warum sollte man das Unumgängliche fürchten? Und außerdem kommen sie ohnehin in den Himmel. Der Tod ist das Ende des irdischen Weges und der Beginn eines anderen“, verkündete zuletzt etwa der bekannte TV-Hetzer und Putin-Freund Wladimir Solowjow im Sender Rossija 1. Ein Experte antwortete ihm prompt: „30 Jahre lang haben wir in den Tag hineingelebt. Aber jetzt haben wir einen Traum. Jetzt wissen wir in Wahrheit, wofür wir leben.“