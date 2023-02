So werden Sie zum erfolgreichen Karpfenangler

Ebenfalls viele Kniffe auf Lager hat Patrick Obersamer. Der 28-jährige Gasteiner will bei den Hirschrufmeisterschaften die Vierbeiner möglichst authentisch nachahmen. „Um ein guter Hirschrufer zu sein, muss man sich in den Hirsch hineinversetzen“, erzählt er über seine Strategie. Drei Disziplinen gilt es beim Wettbewerb am Sonntag für ihn zu meistern: Der suchende, junge Hirsch, der Sprengruf des Platzhirsches und das Duell zweier Hirsche.