Eine röhrende Legende nimmt ihren Hut

Nachwuchstalente bringen sich in Stellung

Die Nachwuchstalente bringen sich derweil in Stellung – wie auch der 28-jährige Gasteiner Patrick Obersamer. Er konnte in der Vergangenheit schon mit seinem Können aufzeigen. Heuer will er es aber definitiv zum Sieg schaffen. „Um ein guter Hirschrufer zu sein, muss man sich in den Hirsch hineinversetzen“, erzählt er über seine Strategie. Ob es für ihn tatsächlich zum Meistertitel reicht, wird man am 19. Februar ab 10 Uhr in der Messe Salzburg sehen.