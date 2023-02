OÖ will keinen Gehaltswettlauf bei Spitalsärzten

Das Burgenland will laut dortigem LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) künftig das österreichweit höchste Jahresbruttogehalt für Fachärztinnen und Fachärzte in seinen Spitälern zahlen, nämlich zum Karrierebeginn schon 140.000 Euro brutto statt aktuell um die 115.000 Euro. Das ist als ein finanzieller Anreiz im Kampf gegen den Ärztemangel gedacht. Die Österreichische Ärztekammer jubelt schon: „Was im kleinsten Bundesland möglich ist, sollte auch in anderen machbar sein“, wird Spitalsärztevertreter Harald Mayer zitiert.