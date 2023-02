Die Zeitenwende auf dem Kärntner Arbeitsmarkt

Was muss der Mitarbeiter können, was lernt er im Betrieb, was bringt er von seinem Hobby mit?

Es gehe um die Fragen: Welche Kompetenzen muss jemand mitbringen? Welche kann er im Betrieb lernen? “Wichtig sind auch informelle Kompetenzen. Wer Feuerwehrkommandant ist, bringt Kompetenzen mit, die nicht im beruflichen Lebenslauf abgebildet, aber wertvoll sind„, so AMS-Chef Peter Wedenig über neue Wege in der Vermittlung.