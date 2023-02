Stefan baute sogar eine Rodel für den „Terminator“

Sobald die Tür zu Stefan Prantners Werkstatt in Absam aufgeht, strömt der Geruch von Holz, Beize und Leim in die Nase. Tief einatmen und ausatmen. Der Duft kommt vom Eschenholz. „Es ist zäh und elastisch. Es bewährt sich seit langer Zeit für den Rodelbau“, sagt der gelernte Tischler, der in fünfter Generation seine handgemachten Schlitten baut.