Wie kommen 300 Kilo Eicheln hinter eine Hauswand?

Ursprünglich hatten die Spechte die Eicheln wahrscheinlich in den Holzbalken und Verstrebungen des Hauses versteckt, von dort aus waren sie dann in die Zwischenräume der Wände gefallen. „Normalerweise findet man in so einem Fall ein paar Handvoll Eicheln, aber das ist schon eine Nummer. Auf einer Skala von 1 bis 10 in meinem Job ist das sicher eine 10. Sowas passiert so gut wie nie“, berichtet Nick Castro.