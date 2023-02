27-Jähriger machte mit Drogen 500.000 Euro

Seit 2019 führt der 27-Jährige seine illegalen Geschäfte mit Suchtmitteln - darunter Heroin, Kokain, Cannabis. Nach umfangreichen Ermittlungen der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos St. Veit in Zusammenarbeit mit Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) des LKA konnte am Freitag von Beamten des EKO Cobra ein 27 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St.Veit an seinem Wohnort festgenommen werden.