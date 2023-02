Serenas einsamer Tod: „Ihr habt kläglich versagt!“

Auch über vier Jahre nach Serenas Tod ist nicht geklärt, wie es so weit kommen konnte. Am 20. August 2018 wurde das Mädchen in einer Sozial-WG in Kärnten tot aufgefunden - erstickt an Erbrochenem und unbemerkt von ihren Betreuern. Der Verdacht auf fahrlässige Tötung war gegeben - doch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat alle Ermittlungen eingestellt.