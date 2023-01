ÖSV-Aufsteiger Feurstein spricht über das Comeback

Am Samstag überraschte Lukas Feurstein mit Platz sechs im Weltcup-Super-G von Cortina. Tags darauf befand sich der 21-jährige Vorarlberger sogar auf Podestkurs, als er brutal in die Fangnetze flog und sich so schwer am Knie verletzte, dass er heute operiert werden muss. Die „Krone“ sprach vor der OP mit dem ÖSV-Shootingstar.