Feurstein debütiert in Bormio auf der „Stelvio“

Weihnachten im „Wald“

„Ich freue mich schon auf die Herausforderung, die auf mich wartet. In den vergangenen Tagen habe ich mir auch schon einige You Tube-Videos von Super-G-Fahrten auf der Stelvio-Piste angeschaut.“ Bevor es jedoch am 26. Dezember zum Training nach Santa Caterina geht, warten nun noch ein paar ruhige Tage mit der Familie in seiner Bregenzerwälder Heimatgemeinde Mellau.