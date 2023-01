So „feierten“ die Parteien nach der Schicksalswahl

„Wir haben bis zuletzt nicht an ein so gutes Ergebnis geglaubt“ - so der Tenor auf der Wahlparty der FPÖ in der Landesgeschäftsstelle in St. Pölten. Die Erwartungen der Parteimitglieder lagen ungefähr bei 19 Prozent der Stimmen, dass man 24,2 Prozent erreicht hat, scheint viele fast ein bisschen „überfordert“ zu haben. Die Stimmung auf der Wahlparty wirkte eher überrascht als ausgelassen - könnte aber auch daran liegen, dass der „Star des Abends“ Udo Landbauer länger auf sich warten ließ. Mit dem Eintreffen des „Wahlsiegers“ war die Stimmung dann auf dem Höhepunkt.