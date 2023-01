Mit Satelliten und Bauchgefühl das Wetter im Auge

Ein kleiner roter Turm neben dem Haupteingang des Klagenfurter Flughafens ist der Eingang in das Meteorologie-Zentrum Kärntens. Dort sitzt das Kärntner Team der neu geschaffenen Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie – auch GeoSphere genannt. Der stolze Name soll ausdrücken, dass man die Erde vom Untergrund bis in die Atmosphäre erforscht.