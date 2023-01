Täter setzte Flucht trotz vier Schüssen fort

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich, wie berichtet, ein 25-Jähriger ohne Führerschein und Zulassung am 25. November vorigen Jahres in St. Pölten. Dabei zog er eine Spur der Verwüstung und ließ sich auch von vier Schüssen eines Beamten nicht stoppen. Der Niederösterreicher will in purer Panik gehandelt haben: Mit einem halben Kilo Cannabis im Kofferraum und dem Bleifuß am Gaspedal versuchte der mehrfach einschlägig Vorbestrafte letztendlich erfolglos, einer Routinekontrolle zu entgehen.