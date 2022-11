Zwei Festnahmen nach Schüssen in St. Pölten

Bei der Einvernahme gab der 24-Jährige zu, das Auto gelenkt zu haben. Auch die 28-jährige Beifahrerin sei geständig gewesen, was ihre Anwesenheit am Schauplatz betrifft, so die Polizei. Jede weitere Aussage hätten die beiden Beschuldigten verweigert. Der Mann wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Der 24-Jährige wird laut Polizei auch beim Magistrat angezeigt, weil er unter anderem keine gültige Lenkberechtigung besitzt und das von ihm verwendete Auto nicht zum Verkehr zugelassen war.