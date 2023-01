Panzeri-Familie aus Hausarrest entlassen

Will weitere Mitglieder belasten

Panzeri will angeblich weitere Mitglieder des Europäischen Parlaments belasten. Auf die einjährige Haftstrafe hatte sich der Politiker der italienischen Linkspartei Articolo 1 vergangene Woche mit der belgischen Staatsanwaltschaft geeinigt. Seine Ehefrau und Tochter standen seit 9. Dezember unter Hausarrest in Brescia. Am Donnerstag wurde dieser wieder aufgehoben.