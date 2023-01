Drahtzieher erwartet Haft oder Fußfessel

Ein Jahr müsse Panzeri im Gefängnis bleiben oder eine Fußfessel tragen, sagte sein Anwalt Laurent Kennes am Mittwoch zum belgischen Sender RTL. Der ehemalige Europaabgeordnete Panzeri hatte am Dienstag eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterschrieben, in der er zusagte, umfassend zur Aufklärung des Korruptionsskandals beizutragen. Im Zentrum steht die mutmaßliche Einflussnahme aus Katar und Marokko auf politische Entscheidungen des Europaparlaments.