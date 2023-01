Thomas und Thomas | Großer und kleiner Kickl

Haben sie eh schon alles gesagt? Nein, auch wenn sie einander schon bei mehreren Diskussionsrunden trafen: Die Spitzenkandidaten für die niederösterreichische Landtagswahl am kommenden Sonntag konnten bei der „Krone“-Elefantenrunde vier Tage davor doch noch überraschen. Beziehungsweise ließen sie sich vom bestdisponierten Moderatorenduo Thomas Mohr (Puls 24) und Thomas Lauber („Niederösterreich-Krone“) überraschen. Thomas und Thomas gelang es wiederholt, die Kandidaten aus der Reserve zu locken. Titelverteidigerin Johanna Mikl-Leitner, der jüngste Umfragen bekanntlich einen herben Absturz von fast 50 auf unter 40 Prozent voraussagen versuchte in den letzten Tagen auf dieser Klaviatur zu spielen, indem sie mit Vehemenz vor einer drohenden rot-blauen Koalition mit einem Landeshauptmann Schnabl von der SPÖ oder Landbauer von der FPÖ warnte. Darauf verzichtete die ÖVP-Landeshauptfrau am Mittwoch fast gänzlich. Dafür suchte sie ihr Heil in einer Vorwärtsstrategie. Angriff als beste Verteidigung. Tatsächlich glauben Insider eher an ein Mikl-Leitner-Ergebnis um die 42 bis 44 Prozent als an die miserablen Umfragen. In der Annahme, dass die Niederösterreicher letztlich doch lieber das ihnen Vertraute wählen.