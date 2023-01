Massive Stromausfälle legen Pakistan lahm

Letzter großer Stromausfall im Oktober

Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, nicht in Panik zu verfallen. Stromausfälle kommen in Pakistan häufiger vor - allerdings nicht in so einem Ausmaß - es sind alle großen Städte gleichzeitig von der Versorgung abgeschnitten. Der letzte massive Stromausfall hatte sich erst im Oktober des Vorjahres ereignet. Auch damals dauerten die Reparaturarbeiten mehrere Stunden.