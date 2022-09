Verzweifelte Flucht vor nächster Flut in Pakistan

Humanitäre Lage wohl bald noch schlechter

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef sind 16 Millionen Kinder in Not. 18.000 Schulen sind UN-Angaben zufolge landesweit zerstört oder beschädigt worden. Viele der 72 am schwersten betroffenen Distrikte hätten schon vor der Katastrophe zu den ärmsten im Land gehört, sagte der Unicef-Vertreter für Pakistan, Abdullah Fadil, 40 Prozent der Kinder dort seien in ihrer Entwicklung zurückgeblieben. „Viele sind in besonderer Gefahr, ohne Dach über dem Kopf, ohne Schule und ohne sauberes Trinkwasser.“