Füchse wie im Kinofilm als gezähmte Gefährten?

Neugierig und mit Kulleraugen blickt der kleine Fuchs in die Kamera, läuft Autos nach und kuschelt nur allzu gerne mit dem Schauspieler Simon Morzé (27). In der autobiografischen Filmhandlung entdeckt der junge Soldat Franz Streitberger in Frankreich einen Fuchswelpen, den er wie ein Kind großzieht und eine berührende Bindung zu ihm aufbaut. Doch wie ist es überhaupt möglich, so ein scheues Wildtier so zutraulich zu machen?