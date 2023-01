EU-Kommission genehmigte Österreich 100 Mio. Euro

Stromverbrauch verlagern

Mithilfe der Beihilfe soll der Stromverbrauch in Stunden verlagert werden, in denen wenig Nachfrage herrscht. So sollen die Preise gedämpft werden. Ziel ist es, den Verbrauch zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 17 und 19 Uhr um durchschnittlich mindestens fünf Prozent zu reduzieren. Hintergrund ist, dass in diesen Stunden in den Kraftwerken oft viel Erdgas verbrannt werden muss, um den Bedarf decken zu können.