Das sagt der getäuschte Stargeiger Yury Revich

Was sind Ihre laufenden und nächsten Projekte?

Ich plane derzeit mein Projekt „Festival Nights“, das im Oktober im Heidi Horten Collection Museum in Wien stattfinden wird. Das letzte Konzert des Festivals wird UNICEF Österreich gewidmet sein, wo wir Spenden für Kinder sammeln werden. Als Ehrenbeauftragter von UNICEF Österreich ist es meine Mission, mein Möglichstes zu tun, um Kindern in Not zu helfen.