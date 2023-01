Betrügerin täuschte Stargeiger: 100.000 Euro weg

Der Traum des Stargeigers Yuri Revich schien zum Greifen nah. In bereits angemieteten Räumlichkeiten im 1. Bezirk in Wien sollte sein Veranstaltungszentrum für klassische Musik entstehen. Investor L. stand bereits parat, und auch eine weitere potenzielle Geldgeberin zeigte enthusiastisches Interesse am Projekt.