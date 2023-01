Anschläge auf Polit-Gegner? Republikaner verhaftet

Bekundete Sympathien für Trump

Bei der Wahl für das Abgeordnetenhaus von New Mexiko im vergangenen November unterlag Pena seinem demokratischen Gegenkandidaten klar. Auf Twitter teilte der vorbestrafte Mann mit, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptiere und bekundete Sympathie mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auch Trump erkennt seine Niederlage in der Präsidentschaftswahl 2020 bis heute nicht an und verbreitet weiterhin seine Behauptungen vom Wahlbetrug.