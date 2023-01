Klagenfurt verlängert mit Christopher Cvetko

Heimatverbunden

Schon im Nachwuchs kickte Cvetko bei den Violetten in Waidmannsdorf. Nach einem dreijährigen Gastspiel an der Bolton-Akademie in England und Stationen bei Blau-Weiß Linz und die OÖ Juniors kehrte er zur Austria Klagenfurt zurück, wo er am Austieg und am Erreichen der Meisterrunde im Vorjahr beteiligt war.