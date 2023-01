DNA-Spuren überführen Täter nach Serien-Einbrüchen

40 Räder mitgehen lassen

Es erging ein EU-weiter Haftbefehl. Jetzt konnte der Verdächtige in Niederösterreich gefasst und in die Justizanstalt eingeliefert werden. Bei der Einvernahme durch die Beamten zeigte sich der Slowake geständig. Er gab weiters zu, seit Juni des Vorjahres 30 bis 40 Fahrräder im Bezirk Bruck an der Leitha aus Kellerabteilen gestohlen zu haben.