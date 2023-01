Eiskalt erwischen | Niederwalzen

Niederwalzen. Das Dorf Lützerath - es hat in den vergangenen Tagen über die Grenzen Deutschlands hinaus Berühmtheit erlangt. Dort wollten überwiegend junge Klimaaktivisten verhindern, dass der Ort niedergewalzt wird, um großflächig umweltschädliche Braunkohle abzubauen. Am Wochenende verjagten nun Polizeitrupps die Aktivisten mit brachialer Härte - diesem Thema widmet sich heute in der „Krone“ Claus Pándi in seinem Kommentar. Er findet, dass die Szenen aus Lützerath stark an die Räumung der Hainburger Au im Dezember 1984 erinnerten und schreibt: „Auch damals erkannte eine rückwärtsgewandte Regierung die Zeichen der Zeit nicht.“ Die deutschen Methoden gegen die Aktivisten seien brandgefährlich, derartigen Aktionen seien oft der Anfang von Radikalisierungen. Pándi: „Das sollte Karl Nehammer eine Warnung sein. Als Vater von zwei Kindern im Teenageralter wird er wohl kein Leugner des Klimawandels sein. Kluge Behutsamkeit in der Auseinandersetzung mit den vielleicht moralisch arroganten, aber harmlosen Klebeaktivisten brächte mehr.“ Doch der Kanzler wirke machtlos, sei eingeklemmt zwischen Niederösterreichs ÖVP, die sich von einer „harten Kante“ Stimmen bei den Landtagswahlen erwarte, „und einer uralt denkenden Industriellenvereinigung, die den Ton angibt“. So ginge das weder für die Wirtschaft noch für die Umwelt gut aus. Ja, das ist wirklich zu befürchten!