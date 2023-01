Harry stellt Palast Bedingungen für Aussprache

Jetzt will Prinz Harry nicht mehr (nur) schreiben, sondern auch reden - und zwar (endlich) auch mit seiner Familie. Vorerst zumindest mit Papa Charles und Bruder William - die Ehefrauen sollen zu einem späteren Termin dazustoßen. Grund: Der 38-Jährige möchte nach tagelangen pikanten Enthüllungen aus seinen Memoiren „Spare“ (deutsch: „Reserve“) eine Annäherung an die Royal Family wagen, der er bereits seit Monaten mit Vorwürfen, Kritik und Schelte schwer zusetzt. Ob man in Großbritannien darüber amused ist? Noch schweigt der Palast eisern.