Versteh-Hilfe für komplizierte Prüfungsberichte

Prüfberichte vom Landesrechnungshof sind oftmals schwieriger Lesestoff, das liegt wohl in der Natur der Sache. Darum bemüht sich die oberösterreichische Prüfinstanz, für „normale“ Menschen relevante Prüfergebnisse nicht als Denksportaufgabe (siehe Karikatur), sondern in „verständlicher Sprache“ oder gar in noch verständlicherer „leichter Sprache“ zu veröffentlichen. Das hat in den zehn Jahren von Direktor Friedrich Pammer begonnen und wird unter dem neuen Chef Rudolf Hoscher (in der Karikatur) gewiss intensiviert, hoffen wir.